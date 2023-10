Frosinone, Di Francesco: "Peccato, meritavamo il pareggio..."

Eusebio Di Francesco , tecnico del Frosinone , al termine della sfida del Dall'Ara persa 2-1 contro il Bologna , non fa drammi: "Abbiamo preso due gol uno dietro l'altro - ha detto a Dazn-, soprattutto il secondo è stato particolare. Siamo stati bravi a rimanere in partita ripartendo bene nel secondo tempo, palleggiando e mettendo in difficoltà il Bologna. Quando non riesci a concretizzare manca l'ultimo passaggio, ci stiamo lavorando e dobbiamo migliorare. Avremmo meritato, per il secondo tempo, il pareggio. Il Bologna? Ce lo aspettavamo così: dinamico e aggressivo".

Di Francesco: "La sconfitta fa parte del nostro percorso di crescita"

"La sconfitta non può essere positiva ma nel percorso di crescita la squadra ha dimostrato di giocarsela contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla, peccato per i gol presi in sequenza, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Cheddira? Non fa piacere uscire sul 2-0, si vorrebbe dare quel qualcosa in più. Ho fatto questo lavoro per una vita, chi è entrato al posto suo ha fatto benissimo. Ragioniamo di squadra -ha concluso il tecnico ciociaro -, del singolo mi interessa poco".

