Rabbia Di Francesco: "Frosinone, una gara incommentabile"

CAGLIARI - "Una partita incommentabile". Eusebio Di Francesco è un misto di delusione e rabbia dopo la gara persa a Cagliari. "Per settanta minuti abbiamo espresso un calcio di personalità. Ci siamo fatti male da soli. Vi assicuro che è difficile parlarne: grande dispiacere e rabbia per come è andata finire" dice il tecnico dei ciociari, che si sono fatti rimontare da 0-3 a 4-3. Partita che sembrava finita sullo zero a tre: "Ci sono anche gli avversari - ha detto- ma questo male dobbiamo tirarlo fuori in maniera positiva. Siamo stati meno bravi: alcuni giocatori che hanno fatto bene nel primo tempo poi sono spariti". E ora? "Dobbiamo ripulirci e andare avanti - ha continuato - fare tesoro di quello che è successo. Una partita buttata via in venticinque minuti. Dobbiamo lavorare molto anche sulle piccole malizie".