Argentina, Dybala e Paredes convocati: Scaloni ha deciso su Soulé

Il ct dell' Argentina Lionel Scaloni ha diramato l’elenco dei convocati in vista delle prossime sfide dell’Albiceleste contro Uruguay e Brasile , valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali . C'è Dybala ma non Soulé .

Argentina, Scaloni convoca Dybala, Paredes e Di Maria

Il commissario tecnico campione del Mondo ha, infatti, deciso di non dare seguito alla pre-convocazione dell'attaccante prestato alla Frosinone dalla Juventus. Al classe 2003 che era stato netto con Spalletti ("Niente Italia, voglio l'Argentina") non è, dunque, bastato il gran avvio di campionato con i ciociari (9 presenze, 5 gol e un assist) per ottenere la maglia della Selección. Saluteranno invece momentaneamente la Roma, per mettersi a disposizione di Scaloni, Dybala e Paredes. Convocato anche l'ex bianconero Di Maria.