Frosinone, Alvini né mago né affabulatore. Ma allenatore che sa di calcio vero

In principio, ventisei anni fa, c'era stato il Signa. E poi il Quarrata. E ancora il Signa, di nuovo il Quarrata, quindi il Tuttocuoio portato in Lega Pro, la Pistoiese, l'Albinoleffe, la Reggiana di nuovo in B dopo 21 anni, il Perugia, la Cremonese, il Cosenza, infine il Frosinone che Silvio Baldini definisce un esempio per il calcio italiano, prendendo spunto dai sette giocatori tricolori su undici schierati contro la multinazionale Como tutta straniera, sconfitta al Benito Stirpe e conseguente sesto posto, raggiunto alla storica quota 10, a -3 dai trio capolista Roma, Inter, Lazio . Ne ha fatta di strada Massimiliano Alvini , 56 anni, toscano di Fucecchio, conterraneo di Indro Montanelli, la cui lezione di vita ha mandato a memoria: "Combattete per le cose in cui credete. Perderete, come le ho perse io, tutte le battaglie. Una sola potete vincerne: quella che s'ingaggia ogni mattina, quando ci si guarda davanti allo specchio. Se vi ci potete guardare senza arrossire". Alvini può farlo.

Alvini, calcio vero e umiltà

La sua non è stata una scalata facile: ha conosciuto esoneri e delusioni, sconfitte e risalite, sino all'approdo in Ciociaria, nell'estate 2025, chiamato da quel grande presidente che risponde al nome di Maurizio Stirpe poche ore dopo avere risolto il contratto con il Cosenza. Riportato trionfalmente in A il Frosinone, questi primi imprevisti e imprevedibili 10 punti sono oro per un club che si prefigge come traguardo la salvezza, ma strada facendo ha scoperto di non porre limiti al proprio calcio coraggioso, tutto pressing, uomo su uomo, verticalizzazioni, energia vitale che scaturisce da un collettivo così talentuoso da meritare 6 convocati nelle Under azzurre (cinque con Baldini: Palmisani, Raimondo,Calvani, Fini, Cichella; uno nell'Under 20 di Nunziata: Amey) e 8 nelle rispettive nazionali maggiori: Oyono (Gabon); Schmid (Austria), Bobceck (Slovacchia), Birligea (Romania), Trezic (Serbia), Hada (Albania), Fayed (Egitto), Kvernadze (Georgia). Piacciono di Alvini la sua essenza di calcio vero e la sua umiltà. Non è né un mago né un affabulatore piacione, ma un allenatore che, vivaddio, crede nei giovani, li fa giocare e vince nel massimo torneo italiano massimamente esterofilo: in capo alle prime cinque giornate, ha contato il 68,6% di stranieri contro il 31,4% di italiani. Vai, Frosinone.