Calò spiega il modello Frosinone: “Ora tutti in Serie A vedono la nostra identità”

Frosinone, l'intervista a Calò

Jack Calò è l’uomo-assist per eccellenza. Ma è un uomo assist ombra perché poco se ne è parlato nei suoi dieci anni di carriera vissuti tra la Lega Pro e la Serie B. Eppure 59 passaggi gol dal 2016 ad oggi significano una cosa: che di media questo giovanotto triestino di natali, ogni stagione manda sei volte in porta i compagni di squadra. A questo aggiungiamo 33 gol e un inizio nella Sampdoria Primavera senza che nessuno si accorgesse di lui. Qualche anno dopo lo ha preso il Genoa e per quattro stagioni ha girato in prestito, ignorato anche lì. Nonostante la Lanterna per definizione dovrebbe far luce, il capoluogo ligure questo ragazzo lo ha visto passare senza che niente lo illuminasse. «Tutto quello che non mi è successo prima lo ho avuto a Frosinone». Pronti via un assist e un gol, il primo nella clamorosa vittoria contro il Como. Quella che ha acceso i riflettori sul Frosinone di Alvini.



Non mi dica che vi aspettavate di essere dove ora è il Frosinone in classifica. O invece siete al posto giusto?

«A dire il vero non so dire se siamo dove pensavano o no. So che noi siamo rimasti quelli dello scorso anno, con l’idea di affrontare ogni partita allo stesso modo, con le nostre caratteristiche, la nostra identità».



Partiamo allora dal “numero zero”. Dal Frosinone dello scorso anno.

«Sono arrivato in una squadra che aveva schivato i playout l’anno precedente. I pensieri a inizio stagione erano altri, senza pressioni e obiettivi. Questo ci ha tenuto la mente libera. Poi sono arrivati i risultati, ma non si può pensare che siano stati casuali, semmai frutto di una mentalità di gioco, di una idea specifica di calcio, di tutto un contesto. Così abbiamo sovvertito le graduatorie anche rispetto a chi aveva la squadra più attrezzata. E noi siamo questi, gli stessi anche oggi. Solo che in Serie A cambia il palcoscenico e ti vedono di più».



Il ct dell’Under 21 Silvio Baldini ha detto che il Frosinone rappresenta il calcio italiano più del Como. Questo messaggio come arriva su un gruppo come il vostro? Cosa lascia?

«Il ct Baldini ci aveva ovviamente già visti molto bene prima, perché i nostri ragazzi nella Under 21 li convoca da quando è arrivato. Noi manifesto italiano? Chiaro che una cosa così ci fa piacere. Sicuramente noi ora esprimiamo attraverso la nostra rosa un prodotto italiano che vale e di cui andare orgogliosi: è una scelta precisa del club. Ho letto l’intervista di Frattesi che ha denunciato come gli italiani da noi giochino meno e questo crei problemi al ct che deve fare le convocazioni in Nazionale. Vero, da questo punto di vista siamo migliorati ma si può fare ancora tanto meglio».



E magari il suo approdo in Serie A a 29 anni è figlio di questa miopia nei confronti dei giovani italiani?

«Me lo sono chiesto tante e tante volte. Magari sì, negli anni poi sicuramente qualcosa avrò sbagliato. Ora mi voglio godere tutto».



Allora facciamo così: onore all’autocritica, ma due volte è stato recordman di assist in B, dalla Sampdoria Primavera è stato lasciato libero. Poi è arrivato il Genoa, il prestito alla Juve Stabia e quattro anni a girovagare per poi uscire anche da quei radar. Ho rivisto gli allenatori rossoblù di quegli anni: Andreazzoli, Motta, Nicola, Maran, Ballardini, Schevchenko, Blessin e Gilardino. Nessuno l’ha vista... Qualcuno avrà sbagliato o no?

«Che devo dire, a volte scattano dinamiche che non conosci fino in fondo. Sì, la Samp mi lasciò libero, il Genoa forse non mi ha mai visto sul serio. Ho fatto un paio di settimane di ritiro senza essere nei piani. Ho imparato che nel calcio di meritocrazia non ce ne sta troppa. Così come spesso ad un giovane italiano si è preferito uno straniero, con danni a tutto il movimento».



Qual è la forza di Alvini?

«Il mister è molto diretto, è chiaro, si fa capire o almeno noi lo abbiamo capito dallo scorso anno. Io ero arrivato allora, ma chi era già in squadra mi aveva confidato come fosse necessario un tecnico come lui, con la sua personalità, le sue idee. Una ventata di aria fresca. L’entusiasmo dei più giovani è stato un supporto importante alle sue idee. Ma anche noi più maturi siamo andati in scia con le sue richieste e penso si sia visto».



Se dovesse evidenziare la caratteristica che meglio spiega il calcio di Alvini?

«Chiede ritmo: con e senza palla».