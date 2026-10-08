Ghedjemis da uomo mercato al rinnovo col Frosinone: i dettagli dell'accordo

L'attaccante algerino, che era finito nel mirino di Monaco e Besiktas, ha firmato il prolungamento del contratto con il club giallazzurro
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Pubblicato il 08.10.2026, 22:49

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Da uomo mercato, finito nel mirino di Monaco e Besiktasalla stretta di mano con il Frosinone per andare avanti insieme: Farès Ghedjemis ha rinnovato il suo contratto con il club giallazzurro fino al 30 giugno 2030. C'è l'annuncio del club laziale. Blindato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della squadra allenata da Massimiliano Alvini.

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Ghedjemis rinnova col Frosinone: il comunicato ufficiale

Il comunicato ufficiale: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Farès Ghedjemis. L’attaccante classe 2002 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2030. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Ghedjemis, grande protagonista della stagione 2025-2026 in cui ha realizzato in 38 presenze 15 gol e 3 assist".

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