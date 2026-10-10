Frosinone, Alvini sul rigore del Napoli: "È un po' 'morbido'. La ripetizione? Mi sono arrabbiato, ma..."

NAPOLI - Sconfitto per 3-0 dal Napoli al Maradona, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini commenta il rigore concesso agli azzurri nel primo tempo, battuto da Hojlund e parato da Palmisani , ma poi ripetuto , per ordine dell'arbitro Feliciani, e trasformato da De Bruyne : "Ero arrabbiato sul rigore? È logico che il rigore lo para, te lo fanno ripetere e cambia l’inerzia - dice a Sky Sport - ma se il piede non è sulla linea e il Var gli ha comunicato questo, è giusto farlo ripetere. Abbiamo preso un rigore che potevamo evitare e lì ce la siamo complicata". Poi, a Dazn, aggiunge però una recriminazione sulla concessione del penalty: "Per me Feliciani sta facendo una stagione importante, è un arbitro che piace, ha fatto bene stasera, ma il rigore è un po' ' morbido' . In genere non vado a dare giudizi sugli arbitri, passiamo oltre, ma è un rigore 'morbido'...".

La prestazione del Frosinone

Sulla prestazione dei suoi ragazzi, a Sky, Alvini dice: "Penso che la vittoria del Napoli sia meritata, ma il risultato è troppo ampio. Siamo stati meno efficaci che in altre partite. Non sono negativo con la squadra, ma neanche positivo. C’è da lavorare e questo è il percorso che dobbiamo fare. Abbiamo fatto un'uscita sbagliata in non possesso nel primo tempo e abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi metri quando il punteggio era sullo 0-0. Nel secondo tempo, quando avevamo l'occasione per riaprirla, la partita poteva cambiare negli ultimi 10 minuti e non siamo stati efficaci nel metterla dentro. La partita l'abbiamo fatta, siamo mancati nelle scelte finali. Tanti giocavano per la prima volta al Maradona: non siamo stati così belli ed efficaci. La nostra identità c'è stata, ma non al meglio e dobbiamo migliorare l'approccio a questo tipo di partite perché davanti abbiamo una squadra più forte". Anche ai microfoni di Dazn, l'allenatore del Frosinone analizza il match: "È una partita che ci lascia tanti spunti per poter lavorare e migliorare. Non siamo stati efficaci nelle scelte, soprattutto nel primo tempo quando la partita si poteva recuperare. Siamo stati meno puliti in uscita, concedendo troppe palle al Napoli che ha giocatori bravi che ti puniscono. Ci sono sia cose buone che cose cattive. Noi siamo stati dentro la partita, anche prima di prendere il rigore. A un certo punto del primo tempo c'era equilibrio. Abbiamo avuto delle occasioni anche nel secondo tempo, abbiamo fatto scelte non efficaci e potevamo fare meglio".