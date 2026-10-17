Raimondo, il capocannoniere della Serie A: "Mi ispiro a Cavani. La doppia finta sul gol? Per non fare una figura di m...a"

Sette gol in Serie A , una tripletta nell'ultima sfida contro il Sassuolo e un momento di forma che lo ha portato in vetta alla classifica marcatori. A ntonio Raimondo si sta prendendo la scena con la maglia del Frosinone e, dopo la prestazione da protagonista dell'ultimo turno, ha raccontato quello che sta vivendo a Deejay Football Club, il programma di Radio Deejay condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa .

Raimondo ha mantenuto i piedi per terra, nonostante i numeri e i risultati delle ultime settimane: "Come ho detto anche ieri, cerco sempre di dare il massimo, di seguire le idee del mister e di dare una mano alla squadra. Poi, ovviamente, quando fai gol fa sempre piacere, però l'attaccante vive per il gol e sono contento di questo momento, ma c'è ancora tanto da lavorare. Il gol più bello contro il Sassuolo? L'ultimo, perché dai, fare tre gol è speciale, quindi penso l'ultimo sia più bello. La doppia finta sulla prima rete? Per non fare una figura di m...a. Ho visto che il portiere era andato a terra e, per assicurarmi, ne ho fatta pure un'altra, per essere sicuro ".

La crescita a Frosinone con Alvini e l'Under 21 con Baldini

Raimondo ha poi raccontato di aver trovato in Massimiliano Alvini un riferimento importante per la propria evoluzione: "A Terni avevo 18 anni, ho fatto benissimo il girone d'andata e male quello di ritorno. Quando ho incontrato il mister qui a Frosinone devo dire che mi ha cambiato anche come giocatore, perché mi martella sempre tutti gli allenamenti e ho trovato anche una certa continuità. Penso che questa sia la cosa fondamentale: un periodo buono possono avercelo tutti, però la continuità penso sia la cosa fondamentale per un giocatore. Ho fatto anche più esperienza, quindi penso anche quello mi abbia aiutato. Under 21? Baldini è una bellissima persona, non posso dirgli nulla".

L'istinto del bomber e il modello Cavani

Nel corso della trasmissione si è parlato anche delle sue caratteristiche e del pregio di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Raimondo ha spiegato di lavorare proprio su questo aspetto: "Ci credo sempre, anche su palloni che magari possono sembrare inutili, perché comunque mi aspetto sempre l'errore, la respinta o la palla che rimane lì. Questo penso di averlo e cerco di migliorarlo, perché anche quello si migliora". Tra i suoi riferimenti calcistici c'è un ex attaccante del Napoli, squadra per cui Raimondo tifa fin da bambino: "Io ho sempre guardato, da quando ero piccolo, Cavani del Napoli e mi ha sempre affascinato. Guardavo le partite del Napoli, quindi lo amavo per come rincorreva indietro, per la fame, la cattiveria, tutto".

Il sogno Nazionale e il paragone con Schillaci

Infine, su un possibile futuro da protagonista con la Nazionale maggiore e sul possibile paragone con Totò Schillaci in vista del prossimo Europeo ha risposto così: "Lo spero con tutto il cuore, ti ringrazio per questa".