Alvini cita Camus e si sbilancia sul paragone Kvara-Kvernadze: "Diversi per questo motivo"

"Il calcio è uno spettacolo, un divertimento, nel bene e nel male. Vai allo stadio per divertirti, per fare il massimo, per gustarti la partita. Da allenatore cerchi di fare risultato, di fare un percorso, ma anche per far divertire la gente che viene. Come diceva Albert Camus : non c'è un altro posto del mondo dove l'uomo è più felice che in uno stadio di calcio". Così Massimiliano Alvini in diretta su DAZN al termine di Frosinone-Lecce 5-1 .

Alvini ha poi aggiunto: "La fortuna di un allenatore è avere determinati calciatori. In alcune partite c'è bisogno di quell'attitudine di Ghedjemis e Kvernadze oltre a Zerbin e Fini . Oggi il Lecce è venuto con un altro abito, quindi si poteva fare fatica a sfruttare le giocate classiche davanti. Dopo Napoli mi sono arrabbiato tantissimo, abbiamo pensato all'orto personale. Oggi e domenica scorsa abbiamo più lavorato da squadra".

Kvernadze come Kvara? Alvini: "Giocatori diversi"

Kvernadze come Kvaratskhelia? Alvini spiega: "Kvara, ci ho giocato contro il Cremonese-Napoli, è un giocatore un pochino più tecnico, più dribblomane. Kvernadze ha più forza fisica, ha più campo da percorrere con la gamba. Kvara è un giocciolino più fantasista. Sono due giocatori diversi. Giorgi mi fa impazzire, anche durante l'allenamento, per la sua disponibilità".

Alvini: "Chi è che non guarda la classifica? Si guarda! Ma l'obiettivo resta la salvezza"

Il Frosinone vola: "La classifica? Chi è che non guarda la classifica? Quando uno dice che non la guarda... Si guarda! C'è molto chiaramente un obiettivo, che è quello della salvezza. Con 17 punti non ti salvi. Guardiamo di fare i punti che servono, nel miglior modo possibile, con le caratteristiche che si possono mettere in campo. Quello è l'obiettivo: chiaro e tondo".