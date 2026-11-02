Raimondo, l'infortunio non è lieve: il comunicato del Frosinone

Brutte notizie per il Frosinone , che nonostante il bel successo sul Torino , si trova a fare i conti con l'infortunio del suo alfiere, il giovane bomber Raimondo , il cui infortunio riportato contro i granata non è di poco conto.

Attorno alla mezz'ora del primo tempo di Frosinone-Torino, l'intervento del granata Abiukhlal è decisamenre sopra le righe. Raimondo resta a terra dolorante ed è poi costretto a lasciare il campo. Oggi gli esami strumentali , che non lasciano spazio al lieto fine. Questo il comunicato del club laziale:

"Frosinone Calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato ieri nella partita contro il Torino, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo."