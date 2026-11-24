Non si ferma l'emorragia di attaccanti del Frosinone: dopo il bomber Raimondo infatti, si è infortunato anche Birligea. Il centravanti romeno si è procurato "una lesione del bicipite femorale destro". Ha già iniziato il percorso ribabilitativo e dovrà stare fermo almeno tre settimane. L'attaccante, sette presenze e due gol finora, si è infortunato domenica a San Siro nella sfida persa malamente dal Frosinone 5-1 contro il Milan dopo appena venti minuti dal suo ingresso nella ripresa.