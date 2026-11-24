Frosinone in emergenza, dopo Raimondo in attacco si ferma anche Birligea: Alvini studia una soluzione, le ipotesi
Non si ferma l'emorragia di attaccanti del Frosinone: dopo il bomber Raimondo infatti, si è infortunato anche Birligea. Il centravanti romeno si è procurato "una lesione del bicipite femorale destro". Ha già iniziato il percorso ribabilitativo e dovrà stare fermo almeno tre settimane. L'attaccante, sette presenze e due gol finora, si è infortunato domenica a San Siro nella sfida persa malamente dal Frosinone 5-1 contro il Milan dopo appena venti minuti dal suo ingresso nella ripresa.
Le ipotesi di Alvini per le prossime gare
Emergenza-centravanti dunque per Alvini in vista delle prossime gare. Fuori causa Raimondo e Birligea, resta soltanto lo slovacco Bobcek. Di sicuro uno dei giocatori più attesi dopo l'investimento record da tredici milioni di euro. Ma finora è rimasto una sorta di oggetto misterioso con soli 65 minuti in campo. Per il capocannoniere (28 gol) dello scorso campionato polacco una grande occasione per cominciare a dimostrare il suo effettivo valore. Comunque non sono escludere altre soluzioni: come a San Siro, Alvini potrebbe scegliere un attacco leggero con Schmid "falso nove" e il duo Ghedjemis-Kvernadze sulle fasce.
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