Raimondo e Grillitsch recuperati e convocati: sono tra i 26 calciatori convocati da mister Massimiliano Alvini per Frosinone-Parma, in programma domani, sabato 28 novembre, alle 15, allo stadio Stirpe, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Torna, dunque, il bomber dei ciociari, autore di otto gol in undici presenze nel massimo campionato e di un centro in Coppa Italia. Un'ottima notizia per i gialloazzurri, reduci da due sconfitte consecutive.