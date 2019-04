Serie A Genoa, Criscito: «Confermare Prandelli è stata la scelta giusta»

GENOVA - Rappresentante del suo Genoa alla conferenza di presentazione del derby benefico per il Ponte Morandi del 27 maggio prossimo (Facciamo squadra per Genova), Mimmo Criscito ha parlato del prossimo match contro la Spal, in programma domenica: “I biancazzurri sono in un periodo di forma smagliante, hanno vinto cinque delle ultime sei partite quindi sarà una partita difficile: noi dobbiamo andare lì cercando di imporre il nostro gioco e di portare punti a casa. Pandev? Con la sua esperienza Goran diventa importantissimo per noi, é un giocatore che gioca tra le linee e per noi è un riferimento, sono sicuro che potrà darci una mano in queste partite”.

Lazio, che beffa. Prodezza di Criscito, il Genoa vince al 93'



SU PRANDELLI - Il capitano del Grifone dice poi la sua sulla conferma del tecnico Cesare Prandelli: “Quando non arrivano i risultati è normale che il presidente pensi di cambiare allenatore, però penso che questa sia la scelta giusta anche perché mancano cinque partite, Prandelli ci conosce molto bene e insieme dobbiamo cercare di uscire da questo periodo: sono sicuro che con le nostre parole ce la faremo, perché la nostra squadra è forte e dobbiamo giocare con più cattiveria e più grinta e cercare di fare più punti possibili perché adesso anche un solo punto può fare la differenza”.