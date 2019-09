Genoa, Biraschi e Goldaniga da valutare per la Lazio

GENOVA - Dopo la gara col Bologna il Genoa torna ad allenarsi, in vista del prossimo match di campionato contro la Lazio. Il tecnico rossoblù Andreazzoli, assieme allo staff medico del Grifone, sta valutando le possibilità di recupero di Biraschi e Goldaniga, esclusi dai convocati per lievi complicazioni nel match di ieri al Ferraris. Semplici bagni, massaggi e palestra per gli elementi scesi in campo, mentre il resto del gruppo si è dedicato a un programma di addestramenti. Per domani, al Signorini, è prevista la riunificazione dei due gruppi di lavoro. Per sabato il programma precede la seduta di rifinitura e la partenza per Roma.

Sansone "grazia" il Genoa: 0-0 col Bologna