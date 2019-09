Genoa, trauma al polpaccio per Barreca

GENOVA - Subito in campo, nella mattinata di oggi, il Genoa, che mette alle spalle il ko con la Lazio e inizia la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoblù affrontare, a Marassi il Milan. Si gioca sabato sera, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Metà dell’organico, con l’aggiunta del portiere Vodisek, si è allenata a pieno regime nella mattinata di oggi al Centro Signorini. Restano da valutare le condizioni fisiche di Barreca, uscito malconcio per un forte trauma a un polpaccio. Per gli altri seduta di recupero.

