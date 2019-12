Genoa, Thiago Motta: "Non meritavamo di perdere, ma dovevamo fare di più"

GENOVA - "Oggi è stata una partita complicata e fallosa, piena di episodi. Era difficile giocare, per entrambe le squadre. Alla fine è uscito un risultato negativo e da quello che ho visto nessuno meritava di vincere stasera: abbiamo perso noi, ora continuiamo a lavorare". Thiago Motta affronta la dura realtà, che parla di una cocente sconfitta del suo Genoa nel derby contro la Sampdoria, perso per il gol di Gabbiadini. Come uscire dalla situazione? Con la convinzione di essere capaci giocare palla a terra, come ho fatto dal mio primo giorno qui. Serve aggressività e non dobbiamo perderla, ma dobbiamo costruire meglio e concretizzare le azioni. Formazione? Ho fatto delle scelte pensando fossero le migliori per una partita del genere, le assenze non possono rappresentare un alibi. Chi è entrato può giocare nel modo che voglio io. Siamo stati bravi senza il pallone, aggressivi, ma con il possesso dovevamo fare molto meglio. Stasera non si è visto quello che abbiamo fatto nelle scorse gare: difensivamente molto bene, la Sampdoria avrà fatto 1 o 2 tiri in porta, ma non quando avevamo la palla. Per me non c'è un altro modo di giocare che non sia quello di comandare: tutti devono difendere e attaccare insieme, la penso così. Io a rischio? Non dovete chiedere a me, io lavorerò al massimo come ho fatto fin dal primo giorno" ha concluso Thiago Motta.

GENOA-SAMPDORIA 0-1: LA CRONACA