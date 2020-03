Coronavirus, Nicola: "Lavoriamo come se si dovesse ricominciare domani"

GENOVA - Costretto a non uscire di casa come tutti per colpa del Coronavirus, il tecnico del Genoa Davide Nicola ha risposto alle domande fattegli da Sky Sport: "Quarantena? La stiamo passando in attesa di sapere cosa succederà, in albergo. La mia famiglia è in provincia di Torino: meglio così, è giusto e doveroso rispettare le disposizioni. La tecnologia ci aiuta tanto in questo momento. Siamo realisti, ma proviamo a portare avanti il lavoro come se si dovesse ricominciare domani, non possiamo lasciarci andare: rompo le scatole ai miei giocatori anche in orari non prestabiliti, ma ho la fortuna di avere uno staff molto preparato che lavora con me. Gli appelli per l'ospedale San Martino? La parte positiva del fare un lavoro che ti dà visibilità, è usarla per aiutare gli altri. Il calcio? Certo che manca, come a tutti gli italiani tornare alla propria normalità, che spesso si dà per scontata".

Nicola si focalizza poi sull'ottimo percorso (interrotto) del Grifone nel 2020: "E' vero che abbiamo fatto bene, sono stato accolto con grande entusiasmo e ho portato le mie idee, si è formata un'alchimia di gruppo. Il merito maggiore va ai giocatori, sono riusciti a fare quadrato, ma anche a chi lavora dietro di noi. La precisione nei tiri? Merito alla qualità dei giocatori, l'idea di gioco è propositiva e si vede nei dati, che possa sfruttare il possesso per battere gli avversari. C'era da trovare un equilibrio e per ora sta pagando, ma c'è ancora tanta strada da fare".

Il tecnico rossoblù chiude parlando del mercato invernale: "A i tecnici non piace indicare un giocatore piuttosto che un altro, tutti mettono a disposizione della squadra le proprie qualità. Sul mercato la società è stata molto brava a individuare in poco tempo i rinforzi giusti, io ho dato le mie impressioni e sono sempre stato coinvolto. Con il Genoa ho un gruppo di ragazzi con grande passione per quello che fanno, ci mandiamo dei video per stimolarci a vicenda nel tornare a fare quello che amiamo. Ma adesso conta mantenere l'assoluto realismo rispetto a quello che c'è intorno a noi, come tutti gli italiani cerchiamo di poter fare sempre meglio".