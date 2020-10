GENOVA - Lasse Schone è fuori rosa: il regista danese del Genoa, per anni punto fermo dell'Ajax con cui è arrivato in semifinale di Champions League, non è stato incluso nella lista ufficiale dei 25 rossoblù consegnata alla Lega. Dopo una prima stagione deludente in Liguria, per il classe 1986 è molto verosimile l'ipotesi addio, in quanto è fuori dal progetto tecnico di Rolando Maran.