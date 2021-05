Genoa, Ballardini: "Dobbiamo essere padroni del nostro destino"

GENOVA - Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo: "Si può dire perché mancano quattro partite e domani sarà una partita importantissima. Fare una buona partita e fare risultato significherebbe avvicinarsi molto all’obiettivo che abbiamo. Serve un atteggiamento da squadra col concedere poco spazio: nei reparti nostri ci deve essere poco spazio, ci dev’essere grande collaborazione, ci deve essere grande intensità, ordine, aggressività, qualità. Tutti questi ingredienti contro una squadra che gioca a memoria. Il Genoa deve rispondere con una grande prestazione, da squadra come ha fatto contro lo Spezia: se fai una partita così noi riusciamo ad essere competitivi contro chiunque. Se invece siamo come quello di Roma, com’è stato contro la Lazio, allora non abbiamo speranze. Quota salvezza più alta? Penso di sì perché dietro ci sono squadre di un livello davvero molto elevato e quindi è chiaro che si è alzata la quota salvezza". Ha anche parlato di cosa attende i suoi nel finale e del fatto che, nel prossimo turno, lui stesso toccherà le 100 panchine con la squadra rossoblù: "Il Genoa deve essere padrone del suo destino. Cambiare durante la partita durante la partita, poi possono succedere tante cose. Penso che sostituiremo quei giocatori che non ci sono, ma più o meno la disposizione sarà quella. non c’è tanto spazio per pensare a quei bei momenti e a tutte le volte che con grande onore, e anche un onere, mi sono seduto sulla panchina del Genoa. Non c’è spazio per pensare alle 100 panchine, siamo tutti concentrati sulla partita che dobbiamo fare domani".