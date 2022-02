GENOA - Criscito a un passo dal Toronto: la trattativa tra il club canadese e il giocatore del Genoa è in dirittura d'arrivo. A differenza dell'operazione che porterà Insigne al Toronto nella prossima stagione, però, l'operazione per Criscito è destinata a completarsi con il trasferimento del capitano rossoblù già da marzo. Con il Toronto Criscito si accorderà per un biennale, l'intesa è già stata raggiunta e al massimo in quindici giorni dovrebbe arrivare il nero su bianco dell'accordo.