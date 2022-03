Genoa, Blessin: "Con l'Empoli sfida dura, ma siamo in fiducia"

GENOVA - Dalla sfida contro l'Empoli potrebbe dipendere gran parte della salvezza del Genoa. Il tecnico rossoblù Alexander Blessin lo conferma: "Sarà una partita importantissima - sottolina l'allenatore tedesco in conferenza stampa - vogliamo presentarci nel miglior modo possibile e vogliamo vincere questa partita. Ekuban e Piccoli ci mancano, non possiamo negarlo. Nelle ultime partite non abbiamo fatto molti gol ma abbiamo creato tanto. Quello che ci manca è la finalizzazione: se vogliamo iniziare vincere dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Le loro lesioni muscolari hanno bisogno di tempo per guarire. Stanno migliorando, ma entrambi troneranno dopo la sosta per le nazionali. Destro? Gli ho parlato: ha grandi qualità, abbiamo bisogno di lui e ci aiuterà di certo. Se domani giocherà dall'inizio o meno è un altro discorso, ma avrà minuti per giocare. Questa settimana abbiamo giocato un’amichevole per provare alcuni schemi e in questa partita abbiamo dato possibilità a chi ha giocato meno di presentarsi. Ogni settimana parlo con i ragazzi individualmente o in gruppo per fargli capire cosa voglio vedere in partita e migliorare le situazioni. Sarà una partita difficile contro l’Empoli, anche se nelle ultime dieci gare non hanno vinto. Scenderemo in campo col cuore caldo e la volontà di vincere. Il punto con l'Inter ci ha dato fiducia in vista della sfida con gli azzurri, che di certo sarà molto difficile. Abbiamo visto che l'Inter è una squadra fortissima ma, specie nel primo tempo, abbiamo fatto davvero molto bene".