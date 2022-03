Genoa, Blessin: "Nessuno si arrenderà fino alla fine: credo nel mio gruppo"

Portanova? L'ho tolto perchè era ammonito

“Portanova ha giocato una grande partita ma nelle due situazioni prima del cambio avevo paura di finire in dieci, perché era ammonito e aveva paura che potesse prendere un altro giallo. L’ho tolto per quello”.

Grazie ai tifosi: supporto incredibile

“Non gioco le partite, io porto le emozioni nel match, io mi sono presentato per come sono e quindi provo ad implementare questo tipo di gioco. Ogni volta è sempre la stessa cosa, è incredibile come i tifosi ci supportino. Non ho mai avuto questa sensazione prima, è davvero superbo. Vogliamo celebrare con loro una vittoria e poi tutto sarà meglio. Abbiamo fatto sei pareggi di fila e vogliamo festeggiare tre punti”.

Non è ancora finita: continuare a lottare

“Penso che la cosa più importante ora sia prendere questo momento positivo e pensare che possiamo farcela. Quello che ci serve è vincere, ci sono un sacco di cose positive su cui lavorare, non è ancora finita. Dobbiamo continuare a lottare e mai mollare, questo è il mio motto”.