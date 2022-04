Blessin: "Genoa, puoi fermare Immobile se difendi di squadra"

GENOVA - "A Verona non ho visto l'atteggiamento giusto, non abbiamo fatto come nelle gare precedenti. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, ma siamo andati sotto perché non avevamo il giusto atteggiamento, questo non deve accadere: contro una squadra fortissima come la Lazio, serve l'atteggiamento visto in precedenza". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa , Alexander Blessin , in vista della gara con la Lazio : "La Lazio deve vincere per puntare all'Europa, noi vogliamo la salvezza e dobbiamo fare quello che sappiamo fare. L'attacco? E' chiaro che servono i gol, io sono convinto delle qualità dei miei giocatori, Ekuban ha segnato a Venezia e poteva essere la scintilla per dar fiducia ad un ragazzo giovane. Poi si è infortunato. Piccoli si è allenato e poi si è dovuto fermare. Queste cose ci hanno condizionato. Ma anche a Verona abbiamo creato palle gol, mi dà speranza, dobbiamo migliorare e lavorare ogni giorno".

Verso la Lazio

"Bisogna mantenere la nostra struttura: contro Torino e Verona abbiamo visto di poter cambiare assetto grazie alla panchina. Nel finale a Verona abbiamo giocato col 4-3-3, E' importante cambiare struttura se necessario e reagire nelle situazioni che necessitano di un cambiamento in partita. Salvezza? Non sono preoccupato: sono ottimista perché ho visto le prestazioni. Vedo il lavoro sul campo, abbiamo qualità per restare in Serie A, sono convinto, ma è chiaro che in ogni partita serve un attegiamento al 100%. I ragazzi hanno la direzione che dobbiamo prendere per riuscire a salvarci. Il Cagliari gioca stasera? E' sempre meglio guardare noi stessi e vincere perchè solo noi possiamo influenzare la nostra strada. E' chiaro che stasera guarderemo la partita ma per me sono importanti le nostre prossime per fare più punti possibili. Immobile? So che è un ottimo attaccante. Ha qualità nel gioco in profondità e si muove molto. Difendere non sarà compito di un solo giocatore ma della compattezza di squadra. La Lazio ha tanti giocatori di qualità ma la squadra dovrà difendere d'insieme così non farà gol domani".Per l'occasione, il Ferraris torna al pieno della capienza: "Sarà una motivazione in più - afferma Blessin - ci farà dare ancora di più. E' stato fantastico entrare in questo stadio ogni volta che giochiamo in casa, da pelle d'oca. Domani cerchiamo di godere quest'atmosfera eccezionale sapendo che sarà dura: bisognerà lavorare tantissimo per ottenere qualcosa di positivo".