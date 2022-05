Genoa, i tifosi: "Retrocessione dolorosa, ma è la stagione della rinascita"

GENOVA - "Massima fiducia nella società". Così scrivono in un comunicato i tifosi del Genoa dopo la retrocessione arrivata con la sconfitta di Napoli. I genoani hanno annunciato che la gara di sabato contro il Bologna, ultima in A dopo 15 anni consecutivi, vedrà sugli spalti una coreografia speciale. "Invitiamo tutti i genoani a riempire lo Stadio e ad arrivare con largo anticipo per permettere di realizzare una coreografia per la quale sarà importante la collaborazione di tutti" . Ieri i tifosi avevano fatto sapere che se a fine gara i giocatori andranno sotto la Gradinata Nord avrebbero voltato loro le spalle. Al termine della partita i tifosi faranno un corte in città. "Dopo la partita, vi aspettiamo tutti fuori dalla Nord per un corteo che arriverà fino in Piazzale Kennedy, dove ci saranno stand con birra e panini, oltre ad artisti genoani e intrattenimento. È prevista la presenza della società, con dirigenza e staff tecnico, nei quali continuiamo ad avere piena fiducia. Noi siamo i genoani, noi siamo gente di mare!". Il popolo rossoblù considera questa stagione "nonostante l'epilogo doloroso, come quella della rinascita".