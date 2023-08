Petrachi può tornare in Serie A: vicino al ruolo da ds nel Genoa

Sembra che si stiano per riaprire le porte della Serie A per Gianluca Petrachi . L'ex direttore sportivo della Roma , licenziato nel 2019 per giusta causa e che ha perso la causa con il club giallorosso , starebbe per diventare il nuovo ds del Genoa .

Petrachi torna in A: è vicino al Genoa

Secondo quanto riportato da fonti interne, Petrachi sarebbe stato convinto dal progetto ambizioso della proprietà ligure, fresca di promozione in Serie A dopo un solo anno in B. Petrachi sembra vicinissimo ai rossoblù e al ritorno in Serie A, dove non lavora dai tempi del complicato addio alla Roma, club contro il quale non ha mai risparmiato alcune frecciate.