Retegui affonda la Lazio e sogna la Nazionale: "Ci spero"

Il Genoa sbanca l’Olimpico di Roma con il gol di Mateo Retegui piegando la Lazio (1-0). Una vittoria di prestigio per gli uomini di Gilardino, che hanno così reagito nel migliore dei modi alla pesante sconfitta patita all'esordio contro la Fiorentina. Proprio l'attaccante della Nazionale italiana Retegui, ha parlato ai microfoni di Dazn a fine partita. "Il mio primo gol in Serie A? L'importante e' che la squadra abbia giocato una buona partita, torniamo a casa con tre punti importanti ottenuti contro una squadra forte come la Lazio e quindi sono molto contento. Nazionale? Spero in una convocazione. Arriverà se faro' bene e se lavorero' bene con il Genoa, ma oggi penso a questa vittoria, ce la dobbiamo godere".