Gilardino esalta il Genoa dopo il poker alla Roma: cosa ha detto

GENOVA - Grande entusiasmo e soddisfazione in casa Genoa dopo il largo e meritato successo sulla Roma (4-1) in campionato. Al termine della sfida di Marassi, il tecnico dei liguri Alberto Gilardino , è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco la sua disamina: "Nella riunione tecnica avevo parlato di coraggio e il risultato era una conseguenza. I ragazzi hanno avuto un grandissimo atteggiamento e a tratti sono stati eroici, nonostante i problemi iniziali con due infortuni. Avevo detto alla squadra di essere pronta e stasera l’ha dimostrato. Badelj e Strootman? Sono da valutare nei prossimi giorni. Faremo degli accertamenti, ma è chiaro che perdiamo due giocatori importanti".

Gilardino: "Retegui ha voglia di migliorare e si allena al massimo. Messias? Confido in lui, ha tanto talento"

"Retegui? Lavoriamo dopo gli allenamenti, con lui e con gli altri attaccanti. Gli chiedo di saper giocare spalle alla porta e su palla laterale: sono tutte situazioni su cui ci lavoriamo quotidianamente. Il ragazzo ha voglia di migliorare e speriamo che continui così. L'entrata in campo di Messias? C’era Matturro che aveva qualche difficoltà fisica, quindi ho pensato di passare a 4 dietro e di inserire Junior. Mi serviva uno con le sue caratteristiche per ripartire. Oltre al gol, ha lavorato anche in fase difensiva e confido a lui perché ha tanto talento -ha concluso Gilardino-”.

