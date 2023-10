Genoa, verso il Milan col dubbio Retegui: Messias scalpita

GENOVA - In casa Genoa sale l'attesa per la grande sfida con il Milan di domani sera (stadio Luigi Ferraris, ore 20:45). Una gara a cui i rossoblù, in particolare mister Alberto Gilardino, arrivano con il dubbio Mateo Retegui. Il bomber rossoblù, a quota 3 reti in campionato, è in dubbio per la sfida ai rossoneri: "Dobbiamo fare alcune valutazioni - ha spiegato Gilardino in conferenza stampa - e mi prenderò queste ultime 24 ore per analizzare tutto con lucidità. Retegui ha un dolore al ginocchio e non vogliamo rischiare di perderlo per il prosieguo del campionato, anche se c'è la volontà di tutti di vederlo in campo contro il Milan". Su Messias, possibile sostituto di Retegui e grande ex della partita: "Messias può partire dall'inizio e, con una difesa a cinque, può giocare sia come esterno che come seconda punta, è molto duttile ed ha qualità uniche nel suo genere" ha spiegato Gilardino. Il Genoa, oltre al possibile forfait di Retegui, dovrà già fare a meno di Strootman e Badelj.