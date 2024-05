Strootman, addio al Genoa: "Il mio contratto non sarà rinnovato"

Genoa, Strootman: "Gilardino mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato"

Due anni intensi con i colori rossoblù per Kevin Strootman, arrivato a Genova per riportare il Grifone in Serie A e ottenere una salvezza tranquilla in questo campionato. Obiettivi raggiunti senza particolari affanni dalla squadra allenata da Alberto Gilardino, tecnico con cui il centrocampista olandese ha sempre avuto un rapporto schietto, nel bene e nel male. Adesso, è il momento dei saluti: "Due giorni fa Gilardino mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato - ha rivelato Strootman a Radio Serie A -. Il mio percorso al Genoa terminerà qui. Il mister? Non sono sempre d'accordo con le sue scelte, tipo quando mi mette in panchina, ma un allenatore che vince ha sempre ragione. Posso solo ringraziarlo, mi ha aiutato tanto e la promozione dell'anno scorso è stata una delle cose più belle della mia carriera".