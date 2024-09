Genoa, Malinovskyi operato dopo l'infortunio shock: come sta

Rimasto vittima di un infortunio horror nel corso di Venezia-Genoa, Ruslan Malinovskyi si è già operato: inizia così il lungo percorso per tornare in campo e mettersi alle spalle la frattura del persone e la lussazione della caviglia destra rimediati al terzo minuto di gioco della ripresa. Pollice all'insù, dal letto d'ospedale: il trequartista ucraino ha salutato i tifosi che lo hanno sostenuto e incoraggiato dopo ciò che gli è capitato in campo.