Genoa-Samp, dedica da brividi di Pinamonti per Malinovskyi: lo stadio si emoziona

Genoa-Sampdoria, la dedica di Pinamonti per Malinovsky

Derby sbloccato e subito la maglia pronta per ricordare Malinovskyi. Squadra e tifosi rossoblù emozionati per il gesto. Già domenica l'ex Atalanta è stato operato dopo gli esami che avevano evidenziato la frattura del perone e la lussazione della caviglia destra. La moglie di Malinovskyi nei giorni scorsi ha voluto ringraziare tutti i tifosi del Genoa e non che hanno mostrato supporto al giocatore.