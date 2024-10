Atalanta-Genoa 5-1, Gilardino è netto: "La resa non è concepibile"

Gilardino dopo Atalanta-Genoa

Ai microfoni di DAZN, l'allenatore dei rossoblù ha commentato: “Giocare contro questa Atalanta per noi in questo momento è davvero difficile. Basti pensare tre giorni fa che partita hanno fatto in Champions. Nel primo tempo abbiamo tenuto, dal secondo gol in poi l’Atalanta ci ha sovrastato sotto tutti i punti di vista. Non è concepibile la resa. Siamo in un momento delicato a livello di organico, ma la resa non è concepibile”.

Gilardino dopo Atalanta-Genoa: "Abbiamo la qualità per rinascere"

Gilardino ha poi aggiunto e concluso: "Abbiamo la qualità per rinascere. C’è amarezza e dispiacere per questo momento per certi versi inaspettato dopo la scorsa stagione, ma rispetto all’anno scorso siamo cambiati molto e ci manca, oltre alla qualità, anche calciatori di responsabilità dentro al campo".