Balotelli al Genoa, Ottolini conferma: "Ci ha trasmesso grande voglia"

Balotelli al Genoa, ormai ci siamo

Dopo gli infortuni di Ekuban, Vitinha e Malinovskyi, il club rossoblù è dovuto intervenire andando a pescare tra gli svincolati. E il ds del Genoa ha confermato l'arrivo di Balotelli: "Come detto, stavamo verificando le condizioni dei nostri infortunati prima di fare scelte. In settimana non abbiamo avuto notizie positive su Vitinha e Messias in più c'è stato anche l'infortunio di Ekuban. Quindi abbiamo deciso di andare fino in fondo con Balotelli. Ci aspettiamo grande entusiasmo, ha trasmesso una grande voglia di tornare e di venire al Genoa. Salvo sorprese, domani sarà un giocatore del Genoa. Ci ha trasmesso grande positività".