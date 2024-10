Undertaker segue il Genoa: sui social i commenti esilaranti dei tifosi

Da Balotelli ad Undertaker . No, non è uno scherzo, ma semplicemente la magia dei social. Il Genoa , sempre attento alla comunicazione e alla gestione della propria immagine, ha un follower in più : uno di quelli speciali, che non ti aspetti, soprattutto se si tratta di uno dei wrestler più grandi di tutti i tempi. Condividendolo, il Grifone ha scatenato la fantasia dei tifosi rossoblù.

Unertaker segue il Genoa su Instagram: esilaranti i commenti dei tifosi

Mark William Calaway, per tutti semplicemente Undertaker, segue il Genoa sui social. Un "follow" spuntato "dal nulla", come scrive il Genoa nel post pubblicato su Instagram nella mattinata odierna. Perché l'ex wrestler dovrebbe avere a cuore le sorti del Grifone? La risposta a tale quesito resta avvolta da un velo di mistero, considerando che il texano non ha nessun legame con città e club. Nonostante ciò, per la generazione che ha vissuto l'epoca d'oro della WWE, Undertaker rappresenta un follower di lusso, di cui vantarsi al bar con amici e tifosi rivali. Ed ecco che spuntano commenti di ogni tipo: dal folkloristico tridente "Balotelli-Undertaker-Ekhator" al classico "Undertaker al Genoa prima di GTA 6", cavalcando uno dei trend del momento. C'è chi invece spera che l'ex wrestler "risvegli" i calciatori di Alberto Gilardino, reduci dalla sconfitta di Roma con la Lazio e da un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Domani, intanto, c'è la Fiorentina. Con un follower in più.