Genoa, Vieira e Balotelli a colloquio. Zangrillo: "Convivranno benissimo"

GENOVA - Inizia ufficialmente l'avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Il nuovo allenatore è entrato oggi per la prima volta nel centro sportivo Signorini subito dopo essere arrivato a Genova con un volo privato direttamente da Strasburgo. Viera, che prende il posto dell'esonerato Alberto Gilardino, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù per due stagioni con opzione per un ulteriore terzo anno per una cifra di circa 1,4 milioni di euro all'anno.