Vieira beffato all'esordio: Genoa rimontato dal Cagliari nel finale

Incomincia con un punto l'era di Patrick Vieira. Al "Ferraris" il Genoa pareggia con il Cagliari per 2-2, in quello che è stato il match dell'ora di pranzo della domenica di Serie A. A passare in vantaggio sono stati gli uomini di Nicola su calcio di rigore con Marin, quindi Frendrup e Miretti hanno permesso ai liguri di rimontare, infine un altro rigore, segnato da Piccoli, ha ristabilito il pareggio. Fischi a fine partita per un rigore non assegnato dall'arbitro Sozza al Genoa.