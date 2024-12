Genoa, Sucu azionista di maggioranza: è ufficiale, i dettagli

Il Genoa ha un nuovo proprietario: si tratta dell'imprenditore rumeno Dan Sucu. L'offerta di Sucu è stata approvata oggi dal CdA del club: "Tramite un proprio veicolo d'investimento, ha sottoscritto per intero l'aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell'intorno del 77% del Genoa, lasciando in minoranza i precedenti soci", comunica il club ligure.