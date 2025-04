Balotelli, sfogo social: "Da queste parti si meriterebbero il Mario 16enne ribelle"

"Da queste parti meriterebbero il Mario 16enne ribelle". Così Mario Balotelli su Instagram. Attraverso il suo account social l'attaccante, dallo scorso ottobre al Genoa, con cui ha totalizzato 6 presenze per un totale di 56 minuti di impiego, ha aggiunto: "Forse così capirebbero cosa comporta mancare veramente di rispetto". Arrivato in rossoblù quando sulla panchina dei liguri c'era ancora Alberto Gilardino, Balotelli non scende in campo dallo scorso 21 dicembre (7 minuti in Genoa-Napoli 1-2).