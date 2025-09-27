Genoa, Messias out contro la Lazio: ecco quando potrebbe rientrare in campo

GENOVA - Junior Messias non sarà disponibile per il posticipo di campionato di lunedì sera che vede il suo Genoa ospitare la Lazio: l'ex attaccante del Milan è alle prese con un affaticamento muscolare all'adduttore della gamba sinistra che giovedì sera, durante la gara di Coppa Italia contro l'Empoli, l'aveva costretto al cambio nell'intervallo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Messias hanno però escluso lesioni.

Assenti anche Onana e Cornet

Messias salterà dunque la sfida con la Lazio e verrà rivalutato per la successiva partita contro il Napoli in programma domenica 5 ottobre. Non è escluso che prevalga la prudenza da parte dell'allenatore genoano Patrick Vieira, visti i problemi fisici nelle ultime due stagioni del 34enne brasiliano e con la sosta in arrivo proprio dopo la gara di Napoli: è quindi probabile che il giocatore non venga rischiato fino allo stop per le nazionali. Contro la Lazio non ci saranno anche Onana e Cornet, che ha ricominciato a lavorare in gruppo, ma non ha ancora il ritmo gara. In dubbio invece Ostigard che è uscito acciaccato dalla sfida con il Bologna in campionato e potrebbe godere di un turno di riposo, avendo sostenuto solo oggi il primo allenamento settimanale completo con i compagni.