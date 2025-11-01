Genoa, Balotelli esulta dopo l'esonero di Vieira: "Karma is a bi***"

Balotelli sull'esonero di Vieira: "Il Genoa può concentrarsi su persone che amano l'ambiente"

Un rapporto conflittuale, nato ai tempi del Nizza e sviluppatosi a Genova, quello tra Balotelli e Vieira. L'attaccante era arrivato in rossoblù sotto la gestione Gilardino. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Balotelli ha commentato: "Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto. Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora". Il tutto, taggando Zangrillo, l'allenatore del Pisa Gilardino e lo stesso Vieira.