sabato 1 novembre 2025
Genoa, cosa è successo nella notte e perché è arrivata la risoluzione con Vieira© LAPRESSE

Genoa, cosa è successo nella notte e perché è arrivata la risoluzione con Vieira

Il tecnico ha deciso di lasciare la formazione rossoblù
2 min
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

Stamane c’è stata la risoluzione consensuale tra Patrick Vieira e il Genoa. Dopo il confronto tra il tecnico e il nuovo ds dei liguri, Diego Lopez, le parti hanno trovato l’accordo per interrompere il rapporto che legava l’allenatore al club fino al 2027. 
L’ex centrocampista si è sentito in qualche modo delegittimato: ha capito che non c’erano i presupposti per lavorare in un clima di totale fiducia. Nonostante la possibilità di recuperare i punti e la classifica molto corta, Vieira ha deciso quindi, nella notte, di fare un passo indietro e di non aspettare la partita con il Sassuolo. 

Una squadra con carattere, ma con pochi gol

Il tecnico lascia comunque in eredità una squadra con una propria identità, che produce tanto ed è amante della verticalizzazione, ma che segna poco. Secondo i dati Opta, si tratta della miglior formazione del campionato nei contrasti vinti, a conferma di un atteggiamento aggressivo proattivo: grande intensità nei duelli e pressing di squadra, ma con un’evidente difficoltà davanti alla porta. Parliamo di una formazione, poi, totalmente stravolta rispetto alla scorsa stagione senza Pinamonti, Miretti, Bani, Badelj, De Winter, Ahanor e Zanoli.
Insomma sono ore davvero intense per il club rossoblù, alle prese con una vera rivoluzione, anche per l’avvicendamento in dirigenza. Salutato Marco Ottolini, con cui Vieira aveva un ottimo rapporto, è stato annunciato ufficialmente anche Diego Lopez.

Tutte le news di Genoa

