Genoa, cosa è successo nella notte e perché è arrivata la risoluzione con Vieira

Stamane c’è stata la risoluzione consensuale tra Patrick Vieira e il Genoa. Dopo il confronto tra il tecnico e il nuovo ds dei liguri, Diego Lopez, le parti hanno trovato l’accordo per interrompere il rapporto che legava l’allenatore al club fino al 2027.

L’ex centrocampista si è sentito in qualche modo delegittimato: ha capito che non c’erano i presupposti per lavorare in un clima di totale fiducia. Nonostante la possibilità di recuperare i punti e la classifica molto corta, Vieira ha deciso quindi, nella notte, di fare un passo indietro e di non aspettare la partita con il Sassuolo.