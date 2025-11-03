De Rossi a un passo dal Genoa: tutti i dettagli del contratto

Dopo l'addio di Vieira, il Genoa punta forte su De Rossi. L'ex allenatore della Roma è a un passo dalla firma: c'è l'accordo fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Una curiosità: De Rossi è stato esonerato dalla Roma proprio dopo una trasferta a Marassi contro il Genoa. L'ex giallorosso era anche nella lista dei possibili sostituti di Pioli, a un passo dall'addio alla Fiorentina. Ora però la sua strada è verso Genova. Si troverà in una situazione non facile: il Genoa è ultimo in classifica con soli tre punti. Oggi alle 18:30 la squadra è impegnata in casa del Sassuolo: in panchina ci sarà Mimmo Criscito in coppia con Roberto Murgita. Poi la palla passerà a De Rossi.