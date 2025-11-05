De Rossi al Genoa, ci siamo: tutti i dettagli e quando giocherà contro la Roma

Daniele De Rossi sarà il prossimo allenatore del Genoa. In questi minuti si stanno limando tutti gli accordi economici per quanto riguarda lui e il suo staff. Se tutto andrà come previsto nell'ultimo incontro a Milano, domani ci dovrebbe essere il primo allenamento, domenica alle 15 la sfida salvezza a Marassi contro la Fiorentina. Da brividi il ritorno all'Olimpico : la data sul calendario è quella di lunedì 29 dicembre alle 20.45, quando sarà in programma la partita contro la Roma.

De Rossi al Genoa, ultime news e cosa succede adesso

De Rossi, se tutto sarà confermato, firmerà un accordo fino a giugno con rinnovo automatico di un paio d'anni in caso di salvezza. Negli ultimi giorni è rimasto a Milano in attesa di notizie, convinto che il Genoa abbia la rosa per potersi salvare. Va comunque ricordato che una corrente interna alla società e sembra anche alla squadra abbia spinto per la conferma di Criscito e Murgita. Il club era orientato ad accettare fino alla partita di domenica ma dopo una notte di riflessione le cose sono cambiate. E De Rossi sarà quindi il nuovo allenatore, partendo dalla tribuna: deve scontare una giornata di squalifica dopo l'espulsione all'ultima con la Roma. Proprio a Marassi, in casa del Genoa.