Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Damiano David e il commento che fa impazzire i romanisti su De Rossi: "Vincile tutte tranne...

Il cantante, noto tifoso della Roma, ha salutato con un messaggio sui social l'ex capitano e tecnico giallorosso
1 min
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra

"Vincile tutte tranne un paio. Daje Mister". Con questo messaggio Damiano David, cantante e tifoso della Roma, ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Daniele De Rossi. L'ex capitano e tecnico giallorosso, ha iniziato la sua nuova aventura alla guida del Genoa.

De Rossi pronto all'esordio

L'invito di Damiano David è chiaro: fare più punti possibili, ma non nei due scontri con la Roma. Sfide che De Rossi vivrà con particolare trasporto. La nuova avventura di De Rossi con i rossoblù partirà contro la Fiorentina (che ha trovato l'accordo con Vanoli). L'ex tecnico giallorosso non sarà però in panchina, perchè dovrà scontare un turno di squalifica. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Nuovo Genoa con De RossiTutte le novità di De Rossi al Genoa
Unisciti alla community