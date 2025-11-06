Damiano David e il commento che fa impazzire i romanisti su De Rossi: "Vincile tutte tranne...
Il cantante, noto tifoso della Roma, ha salutato con un messaggio sui social l'ex capitano e tecnico giallorosso
"Vincile tutte tranne un paio. Daje Mister". Con questo messaggio Damiano David, cantante e tifoso della Roma, ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Daniele De Rossi. L'ex capitano e tecnico giallorosso, ha iniziato la sua nuova aventura alla guida del Genoa.
De Rossi pronto all'esordio
L'invito di Damiano David è chiaro: fare più punti possibili, ma non nei due scontri con la Roma. Sfide che De Rossi vivrà con particolare trasporto. La nuova avventura di De Rossi con i rossoblù partirà contro la Fiorentina (che ha trovato l'accordo con Vanoli). L'ex tecnico giallorosso non sarà però in panchina, perchè dovrà scontare un turno di squalifica.