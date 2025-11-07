De Rossi diretta conferenza, segui live la presentazione al Genoa

Attesa alle stelle in Liguria. Daniele De Rossi parla per la prima volta in conferenza stampa nelle vesti di allenatore del Genoa, al fianco di Diego Lopez. Dopo la firma sul contratto e dopo aver diretto l'allenamento con i nuovi giocatori, l'ex capitano e tecnico della Roma si presenta alla nuova piazza (ore 14). La missione è la salvezza alla luce della classifica. Segui la conferenza stampa in diretta dalla sede di Villa Rostan.