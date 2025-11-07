Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

De Rossi diretta conferenza, segui live la presentazione al Genoa

L'ex capitano e allenatore della Roma parla per la prima volta dopo la firma: tutti gli aggiornamenti da Villa Rostan
2 min
TagsDe RossiGenoa
Genoa

Genoa

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Attesa alle stelle in Liguria. Daniele De Rossi parla per la prima volta in conferenza stampa nelle vesti di allenatore del Genoa, al fianco di Diego Lopez. Dopo la firma sul contratto e dopo aver diretto l'allenamento con i nuovi giocatori, l'ex capitano e tecnico della Roma si presenta alla nuova piazza (ore 14). La missione è la salvezza alla luce della classifica. Segui la conferenza stampa in diretta dalla sede di Villa Rostan.   

13:14

Verso l'esordio contro la Fiorentina

De Rossi esordirà contro la Fiorentina: si tratta di uno scontro salvezza. DDR però non potrà sedersi in panchina alla sua prima con il Genoa a causa di una squalifica rimediata quando allenava la Roma. Fu espulso per proteste proprio in una sfida contro il Genoa

13:06

Il ritorno di De Rossi dopo un anno

Daniele non allena da oltre un anno in Serie A: l'ultima panchina risale proprio a Genoa-Roma, giocata al Ferraris il 15 settembre 2024 

13:03

Genoa, situazione complicata

Vieira è stato esonerato dopo un avvio di campionato negativo: sola una vittoria in dieci giornate. De Rossi è stato chiamato per far  cambiare marcia alla squadra. 

13:00

De Rossi, quanti messaggi

L'ex centrocampista è stato sommerso di messaggi dopo la firma con il Genoa: da Totti a Svilar. TUTTI I DETTAGLI 

Genova

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Genoa

Da non perdere

Genoa, ufficiale De RossiDe Rossi, quanti messaggi
Unisciti alla community