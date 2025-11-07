De Rossi diretta conferenza, segui live la presentazione al Genoa
Attesa alle stelle in Liguria. Daniele De Rossi parla per la prima volta in conferenza stampa nelle vesti di allenatore del Genoa, al fianco di Diego Lopez. Dopo la firma sul contratto e dopo aver diretto l'allenamento con i nuovi giocatori, l'ex capitano e tecnico della Roma si presenta alla nuova piazza (ore 14). La missione è la salvezza alla luce della classifica. Segui la conferenza stampa in diretta dalla sede di Villa Rostan.
13:14
Verso l'esordio contro la Fiorentina
De Rossi esordirà contro la Fiorentina: si tratta di uno scontro salvezza. DDR però non potrà sedersi in panchina alla sua prima con il Genoa a causa di una squalifica rimediata quando allenava la Roma. Fu espulso per proteste proprio in una sfida contro il Genoa
13:06
Il ritorno di De Rossi dopo un anno
Daniele non allena da oltre un anno in Serie A: l'ultima panchina risale proprio a Genoa-Roma, giocata al Ferraris il 15 settembre 2024
13:03
Genoa, situazione complicata
Vieira è stato esonerato dopo un avvio di campionato negativo: sola una vittoria in dieci giornate. De Rossi è stato chiamato per far cambiare marcia alla squadra.
13:00
De Rossi, quanti messaggi
L'ex centrocampista è stato sommerso di messaggi dopo la firma con il Genoa: da Totti a Svilar. TUTTI I DETTAGLI