GENOVA - Daniele De Rossi, felpa e sguardo serio, non è in panchina perché squalificato. È il suo vice, Giacomazzi, a guidare il Genoa all'esordio contro la Fiorentina. De Rossi, la cui squalifica termina al 90' (quindi parlerà in sala stampa), si è accomodato 10' prima delle 15 nello skybox sopra la tribuna stampa insieme al match analyst Iodice. Le telecamere e i fotografi lo hanno ripreso subito e sul maxischermo è comparso non appena lo speaker lo ha chiamato.