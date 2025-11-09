De Rossi, ovazione in tribuna prima di Genoa-Fiorentina: lui reagisce così
Il nuovo allenatore dei liguri nello skybox insieme al video analyst Iodice. Ecco cosa è successo quando è stato inquadrato
GENOVA - Daniele De Rossi, felpa e sguardo serio, non è in panchina perché squalificato. È il suo vice, Giacomazzi, a guidare il Genoa all'esordio contro la Fiorentina. De Rossi, la cui squalifica termina al 90' (quindi parlerà in sala stampa), si è accomodato 10' prima delle 15 nello skybox sopra la tribuna stampa insieme al match analyst Iodice. Le telecamere e i fotografi lo hanno ripreso subito e sul maxischermo è comparso non appena lo speaker lo ha chiamato.
Ovazione per De Rossi, la reazione
De Rossi, sentita l'ovazione di tutto lo stadio (sold out) si è alzato in piedi, ha salutato e ringraziato. In attesa di poterlo fare in prima persona in panchina, l'allenatore ha applaudito i suoi nuovi tifosi. Che gli hanno regalato anche lo striscione: "Benvenuto Daniele".