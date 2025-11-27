De Rossi: "Genoa, serve personalità. Il Ferraris è un valore aggiunto, ma non basta"

"Chi pensa sarà una passeggiata o pensa di vedere il Ferraris in festa perché passeggeremo sopra l'ultima in classifica, si sbaglia di grosso. Questo ai ragazzi l'ho già detto, e penso che ne siano consapevoli". Queste le parole di Daniele De Rossi , che mette in guardia il suo Genoa dalla sfida contro l'Hellas Verona , in programma sabato 29 novembre. Sarà la prima in panchina al Ferraris per il nuovo tecnico, che però non ha tempo per lasciarsi andare alle emozioni: dopo due pareggi consecutivi c'è grande voglia di tornare alla vittoria in casa.

De Rossi: "Il Ferraris un valore aggiunto ma serve personalità"

"Il Verona sta vivendo un momento negativo in termini di risultati, ma saranno pronti a fare una gara tosta. Hanno però numeri molto chiari: ad esempio, in termini di occasioni create sono al sesto posto, e così anche come possesso palla. Senza contare che hanno due attaccanti molto forti. Parliamo di una squadra tosta, difficile da battere, che ha perso tante partite all'ultimo. Penso alla sfida con l'Inter, o a come ha messo in difficoltà la Roma. Il Ferraris può essere un valore aggiunto e un fattore. Ma se non hai mai vinto, non basta quello. Ci dobbiamo mettere noi qualcosa, e dobbiamo lavorare sulle nostre basi di calcio. Lo stadio può diventare un'arma, ma devi avere personalità. Già tornare in panchina a Cagliari è stato importante, perché sono tornato a sentire quelle emozioni che sono quelle per cui faccio questo lavoro. Per non spegnersi, per non vivere il secondo tempo della propria vita senza fare nulla. Io però ora sono concentrato sulla partita. C'è stata una bella mole di lavoro questa settimana, soprattutto dal punto di vista dell'intensità, del volume e della ricettività da parte dei giocatori, anche dal punto di vista fisico. Sono soddisfatto di come lavorano, in generale di come si approcciano".