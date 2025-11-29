Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
De Rossi e la risposta al giornalista che fa ridere tutti: “Pasta al pesto o cacio e pepe? C’è mia moglie…”

L’allenatore del Genoa in conferenza si concede una battuta: tutti i dettagli
1 min
Genoa

Prima vittoria del Genoa di Daniele De Rossi e primo vero sorriso. In conferenza, al tecnico viene chiesto: “Stasera mister per festeggiare cacio e pepe o pasta al pesto?”. De Rossi ride: “Sono giorni che mi mangio le unghie… per prima cosa rivediamo la partita, poi vediamo. C’è mia moglie qui (l’attrice Sarah Felberbaum, ndr) che si è rilassata, ha fatto le foto poetiche a Boccadasse… ma io no. Però anche per stare con lei ho bisogno un po’ di rilassarmi altrimenti esplodo. Quindi non lo so, ma è bello che sia venuta almeno possiamo girare un po’ col sorriso della vittoria. Perché è stato meraviglioso vincere oggi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

