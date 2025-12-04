Il Genoa in visita ai bambini dell'ospedale Gaslini per Natale. E De Rossi riconosce anche un piccolo romanista

Con alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia, il Genoa riparte dal Natale e dai regali che scaldano il cuore. La squadra rossoblù insieme a Daniele De Rossi e al dg Ricciardella sono andati in visita all'ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini per portare sorrisi e risate ai reparti di Emato-Onco, Ortopedia, Neurochirurgia, Nefrologia, Piattaforma Neuro-Gastro. Ad accogliergli il direttore generale dell'Istituto Gaslini, Renato Botti e la direttrice amministrativa Isabella Lanzone per i saluti istituzionali. Come sempre il club e la tifoseria ligure sono schierati in prima linea a sostegno di progetti e iniziative di Fondazione Gaslininsieme ETS.

De Rossi e il siparietto con il piccolo tifoso giallorosso

Divisi in piccoli gruppi i giocatori con il tecnico si sono fermati per autografi e foto di rito con una tappa anche a "Radio fra le note" di Don Fiscer. Tra i tanti simpatici siparietti durante la consegna dei pacchi da parte dei giocatori in versione Babbo Natale, non è passato inosservato anche quello di De Rossi con un piccolo tifoso della Roma. L'allenatore infatti ha riconosciuto un piccolo tifoso giallorosso: "Tu sei romanista!". Sorprendendo tutti nella stanza, compreso il bimbo: "Da cosa l'hai riconosciuto mister?" La risposta pronta: "Dal cappello, dalla faccia da romanista che aspettava. Di dove sei?" Tra le risate e gli occhi lucidi di emozione, i due hanno continuano a scherzare su quanto Capena fosse "non proprio Roma, ma fuori dal centro della città".