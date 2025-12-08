De Rossi: "Io non invento nulla, scopiazzo da Gasperini". Poi la battuta con Zaniolo: "Non posso ripetere cosa gli ho detto"

De Rossi vince ancora: 2-1 per il Genoa in casa dell'Udinese. Seconda vittoria consecutiva per l'allenatore che porta a casa tre punti importanti grazie ai gol di di Malinovskyi su rigore e Norton Cuffy nel finale. Ora i rossoblù sono fuori dalla zona retrocessione. De Rossi nel post partita ha analizzato la sfida e il momento della sua squadra: "Cerchiamo di sfruttare tutta l'ampiezza del campo e quando vai a stringere in area è importante chiudere, ma non lo invento io, scopiazzo da Gasperini e tutti quelli che hanno fatto bene. Norton Cuffy è un argazzo curioso, chiede domanda, è una bella sorpresa. Questa esplosività deve imparare a usarla nella maniera giusta. Presto raggiungerà una forza bestiale. L'errore sul gol dell'Udinese? Analizzeremo i dettagli". Poi ha parlato della battuta con Zaniolo sul punto di battuta di un calcio di punizione: "Non lo posso mai dire cosa gli ho detto, o dovrei mentire. Ma era uno dei tanti insulti affettuosi che gli riservo da sempre. Quando giocavo i giovanotti come lui li prendevo sotto la mia ala. Il seguito della sua carriera è stato turbolento ma ho il ricordo di un ragazzo fantastico con un potenziale clamoroso che ha mostrato e continuerà a farlo. A Madrid prima dell'sordio in Champions mi sono preoccupato a tranquillizzarlo, ma era già un campione dentro con quel pizzico di sfrontatezza".